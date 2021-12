Dívida pública desce para 271,2 mil milhões até outubro

A dívida pública portuguesa registou uma quebra de 0,3 mil milhões de euros para os 271,2 mil milhões de euros no mês de outubro. Os dados foram avançados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal (BdP), que revela que “esta redução refletiu, essencialmente, amortizações de títulos de dívida no valor de 0,5 mil milhões de euros”.

O banco liderado por Mário Centeno, acrescenta ainda que os depósitos das administrações públicas caíram 2,6 mil milhões de euros. Assim, “deduzida desses depósitos, a dívida pública aumentou 2,3 mil milhões de euros, para 251,2 mil milhões de euros”.

Já o rácio da dívida pública no terceiro trimestre foi de 130,9% do produto interno bruto (PIB), abaixo dos 131,4% do PIB estimados inicialmente. É, assim, o valor mais baixo desde o segundo trimestre do ano passado, quando a pandemia chegou a Portugal.