Transportes. De norte a sul, de carteira leve e mochila às costas

Portugal viu, nos últimos meses, os preços dos combustíveis disparar, com a gasolina a atingir, praticamente, os dois euros por litro. Valores impraticáveis para a maioria dos portugueses, que se viram obrigados a procurar alternativas mais económicas ao automóvel próprio, tanto para deslocações profissionais como para viagens lúdicas. Em resumo, ter um carro em Portugal, na atualidade, é um luxo a que muitos não se podem dar, apesar de a vontade ou necessidade de viajar não desaparecerem.

É aqui que surgem os transportes coletivos como principais alternativas, mais amigas da carteira e, nalgumas ocasiões, do ambiente. Aviões, barcos, comboios, autocarros... há, em Portugal, uma panóplia de opções para quem quer deixar o automóvel na garagem, e cada uma vem com as suas vantagens e desvantagens.

