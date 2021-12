Príncipe Philip ficou furioso com Meghan devido a planos para deixar família real, revela novo livro

O falecido príncipe Philip ficou furioso com Meghan Markle quando soube dos planos que esta tinha com o príncipe Harry para abandonar a família real britânica. A revelação surge no livro ‘Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan’, do jornalista Christopher Andersen.

Segundo o jornal britânico Daily Star, o autor indica que o duque de Edimburgo se dirigiu imediatamente à Rainha para expressar a sua “raiva” sobre a decisão do casal de fazer um anúncio público sem consultar antes a realeza. Philip terá mesmo sido claro numa conversa com um assessor dizendo: “Estávamos errados” quanto a Meghan Markle.

Philip não conhecia bem o Instagram – onde foi feito o anúncio pelos duques de Sussex – mas ficou "furioso, profundamente magoado, cuspindo sangue" quando soube do sucedido, considerando que a atitude demonstrou “uma total falta de respeito”.

A obra também indica que Philip e o príncipe Carlos tiveram um relacionamento caloroso com Meghan, mas que esta visão mudou. De acordo com o jornalista, a família passou a olhar para Meghan como Wallis Simpson, socialite norte-americana que levou o ex-Rei Eduardo VIII, tio de Isabel II, a abdicar do trono para se casar.

Recorde-se que Philip morreu em abril deste ano e foi no seu funeral que Harry voltou a reunir-se pela primeira vez com a família real após deixar o Reino Unido.