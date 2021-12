Até quando vamos ficar reféns desta pandemia?

Não há memória, desde o início da pandemia, de uma decisão tão radical como a tomada pelo hospital Garcia de Orta, em Almada, de enviar para casa 56 profissionais e doentes porque estiveram em contacto com o médico do B SAD, infetado com a nova variante, encerrando a Urgência de Pediatria. Se a moda fizer escola, o que poderemos esperar em casos futuros? Fechamos todos os hospitais e mandamos as pessoas para casa para morrerem ou para curarem as maleitas? Parece óbvio que esta decisão, por mais nobre que seja na sua génese, só nos pode deixar preocupados, pois ninguém fica seguro a partir daqui. Imaginemos que na Urgência do S. José, em Lisboa, ou no S. João, no Porto, é detetado um caso da nova variante da covid. Os profissionais que se cruzaram com essa pessoa vão todas para casa? Fecham-se essas urgências? Não seria, e digo-o com toda a ignorância associada, preferível defender esses profissionais que estiveram em contacto com a pessoa infetada, permitindo que todos continuassem a trabalhar? Ou será que os 56 profissionais do Hospital Garcia de Orta já deram todos positivos à covid? Certo é que a partir de hoje muita coisa vai mudar na vida dos portugueses e de quem está em Portugal. Mas as autoridades revelam que estão atentas a alguns dos problemas e decidiram instalar, em Lisboa, quatro locais de testagem nas zonas de maior concentração de noctívagos. É um primeiro passo, mas é preciso muito mais. Como irão testar mais de 50 mil pessoas no próximo Benfica-Sporting? E como irão controlar os empresários de restauração os clientes que decidem não cumprir as regras impostas? Isto é, alguém que vá jantar e se levante para dançar, se existir música ambiente, o que farão os empresários? Vão chamar a polícia? São muitas as dúvidas, mas o mais adequado é todos nos habituarmos a uma nova realidade que pode ser bem pior em janeiro, se os casos continuarem a aumentar. E se a nova variante continuar a fazer estragos, então é mesmo de esperar o pior. Mas até quando iremos ficar reféns desta maldita pandemia?