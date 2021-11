Atraso dos bilhetes. Benfica diz que a demora se deve a "problemas técnicos" do Sporting

Depois do Sporting ter acusado, esta terça-feira, o Benfica e a Liga de atrasar a disponibilização dos bilhetes para o dérbi lisboeta de sexta-feira, chegou a vez das águias responderem aos leões. O clube presidido por Rui Costa diz que não é responsável pelo atraso e explica o motivo pelo qual se sucedeu.

Em comunicado, os encarnados afirmam que colocaram "atempadamente" à disposição do Sporting os bilhetes, "que pelo regulamento devem ser entregues ao clube adversário", explicando que a demora "deveu-se exclusivamente a procedimentos técnicos relacionados com o sistema e plataforma de ticketing" utilizados pelo clube de Alvalade.

"Estes acessos foram disponibilizados exatamente nas mesmas condições legais oferecidas a todos os adversários que esta época vieram jogar à Luz, bem como aos adeptos do Benfica. A saber, requerendo a identificação de quem adquire esse mesmo ingresso, por forma a que, na extrema observância das regras de segurança em defesa do espetáculo e do público presente, a cada lugar do Estádio corresponda um nome e um número de cidadão", esclareceu o clube da Luz, acrescentando ainda que todos os convites destinados ao Sporting "serão imediatamente disponibilizados assim que forem identificados os destinatários dos mesmos".

Leia o comunicado das águias na íntegra:

