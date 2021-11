Mais de 50 mil pessoas receberam a dose de reforço contra a covid-19 na segunda-feira

Portugal tem mais 3.112 pessoas com o esquema vacinal completo contra a covid-19, elevando o número total de vacinados para 8.577.814. Já com a dose de reforço, mais 59.136 receberam a vacina, havendo por agora 1.220.663 pessoas com a imunidade reforçada contra o vírus.

Estes dados foram divulgados no relatório diário realizado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), onde são reveladas as informações sobre a vacinação contra a covid-19 e a gripe.

Relativamente à gripe, mais 42.148 pessoas foram inoculadas, o que corresponde a 1.913.731 residentes em Portugal que estão protegidos contra o vírus da gripe.

Em relação ao dia anterior, "foram registadas um total de 104.396 inoculações de vacinas contra a covid-19 (esquema primário completo e reforço) e contra a gripe", lê-se no comunicado da DGS.

De acordo com os dados, a faixa etária dos 80 ou mais anos é a que tem o número mais elevado de pessoas vacinadas com a dose de reforço contra a covid-19, tendo sido inoculadas 504.983 vacinas. Segue-se o grupo etário dos 70 aos 79 anos, com 389.335, e o dos 65 aos 69 anos, com 142.231 vacinas administradas.

Note-se que a DGS anunciou esta terça-feira que as pessoas maiores de 50 anos que tenham recebido a dose da vacina da Janssen, de apenas uma administração, serão vacinadas com a dose de reforço a partir do dia 5 de dezembro, este domingo. Também fez o apelo para que todos os utentes respeitem as informações enviadas através de SMS de agendamento. No caso de Lisboa, os utentes devem dirigir-se à FIL, no Parque das Nações.

Consulte aqui o relatório da DGS