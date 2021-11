Lisboa vai ter quatro centros de testagem para facilitar acesso a bares e discotecas

A Câmara Municipal de Lisboa vai disponibilizar quartro centros de testagem perto dos habituais locais de animação noturna. Serão disponibilizados 4 Centros de testagem, de quinta a domingo, das 20h00 às 02h00 nos seguintes locais: Cais do Sodré, Largo de Camões, Príncipe Real e Santos, sendo que o Centro do Cais do Sodré já estará em funcionamento a partir de hoje e os restantes até ao final da semana, apurou o i.

Recorde-se que estes centros de testagem têm como objetivo facilitar acesso a bares e discotecas. Isto porque, o acesso a bares, a outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e a estabelecimentos com espaço de dança, independentemente do dia da semana ou do horário, depende da apresentação, pelos clientes, de Certificado Digital COVID da UE nas modalidades de certificado de teste ou de recuperação ou de outro comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo (teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), nas últimas 72 horas, ou teste rápido de antigénio, nas últimas 48 horas).