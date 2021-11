Ministra da Cultura anuncia que o Governo não prevê novas restrições no setor da cultura

A ministra Graça Fonseca afirmou esta terça-feira não antever novas restrições para o setor da cultura apesar do país assistir ao agravamento da situação epidemiológica da covid-19.

“Aquilo que foi aprovado em Conselho de Ministros, na passada quinta-feira, não tem novas restrições com impacto no setor cultural. Contudo, neste momento, estamos a retomar o diálogo com associações do setor e com a Direção-Geral da Saúde para saber exatamente como proceder perante os impactos que esta nova vaga possa ter”, declarou a ministra aos jornalistas portugueses presentes em Bruxelas.

Após uma reunião dos ministros europeus da Cultura, Graça Fonseca frisou que, “neste momento, não se antevê novas restrições” na área cultural: “Ao longo deste tempo todo, fomos sempre trabalhando com as associações - muito nas áreas performativas, mas não só - no diálogo com a Direção-Geral da Saúde precisamente para, por um lado, a questão das regras que no passado tiveram que ser adotadas, mas também para perceber os impactos económicos e sociais, para o caso de serem necessárias novas medidas”, sublinhou Graça Fonseca, realçando ainda a sua atenção “caso sejam necessárias novas restrições e os respetivos impactos que se venham a ter”.