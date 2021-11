Covid-19. Escola de Carregal do Sal encerrada devido a aumento de casos no concelho

A Escola Básica Nuno Álvares – EBNA, no concelho de Carregal do Sal, encontra-se temporariamente encerrada devido ao aumento de casos de covid-19. A informação foi revelada em comunicado pelo presidente da autarquia, Paulo Catalino Ferraz.

Na nota, publicada no site do município, o autarca refere que a decisão foi tomada pela Proteção Civil Municipal, em articulação com o Delegado de Saúde Local, Regional e a Diretora do Agrupamento de Escolas de Carregal do Sal, após o “aumento do número de casos de covid-19 no concelho e a sua particular incidência em elementos da comunidade escolar”.

A autarquia aguarda agora que a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, “se pronuncie no sentido do encerramento do espaço por um tempo mais dilatado, idealmente até ao final da presente semana”.

A desinfestação das instalações está a ser realizada pelos Bombeiros Voluntários de Carregal do Sal, como medida suplementar preventiva.