Conselho de Disciplina da FPF instaura processo disciplinar ao Belenenses SAD

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou um processo disciplinar com “natureza urgente” ao Belenenses SAD. Em causa está “a insuficiência numérica” de jogadores “que determinou o término antecipado” do jogo contra o Benfica, no passado sábado.

Em comunicado, o Conselho revela que levou a cabo a “instauração de processo disciplinar à Belenenses SAD, com natureza urgente, por deliberação da Secção Profissional, de 30 de novembro de 2021, tendo por objeto a insuficiência numérica que determinou o término antecipado do jogo ocorrido no dia 27 de novembro de 2021, a contar para a 12ª jornada da Liga”.

O processo foi enviado, esta terça-feira, à Comissão de Instrutores da Liga.

Recorde-se que o Belenenses SAD foi a jogo com apenas nove jogadores, dois dos quais guarda-redes, devido a um surto de covid-19 no plantel.

O jogo terminou a meio com as águias a vencer por 7-0. Aos 48 minutos, o clube dos ‘azuis’ ficou sem o número mínimo de futebolistas para disputar uma partida, após a lesão de um jogador.