Iker Casillas sobre Bola de Ouro entregue a Messi: "Cada vez me custa mais acreditar nestes prémios"

Lionel Messi voltou a conquistar, pela sétima vez, a Bola de Ouro, deixando para trás o polaco Robert Lewandowski (segundo qualificado) e o brasileiro Jorginho (terceiro). Mas a distinção não foi bem vista por todos, especialmente por Iker Casillas.

"Cada vez me custa mais acreditar nestes prémios de futebol. Para mim, Messi é um dos cinco melhores jogadores de toda a história, mas há que começar a saber quem são os melhores jogadores após uma época", começou por dizer, nas redes sociais, o ex-guarda-redes do Real Madrid e do FC Porto.

“Não é assim tão difícil, bolas! As pessoas é que o tornam difícil”, rematou o espanhol.

Também o alemão Lothar Matthaus, vencedor da Bola de Ouro em 1990, criticou a atribuição do prémio a Messi. “Sinceramente, não percebo nada disto. Com todo o respeito pelo Messi e por todos os outros grandes jogadores, ninguém merecia o prémio como Lewandowski. Ninguém foi tão consistente como ele semana após semana. Não percebo como não venceu”, disse em declarações à Sky News.