Messi falha treino devido a gastroenterite

Apenas um dia depois de receber aquela que é a sétima Bola de Ouro da sua carreira, Lionel Messi falhou, esta terça-feira, o treino do Paris Saint-Germain, devido a “sintomas de gastroenterite”.

De acordo com o boletim clínico divulgado pelo clube francês, amanhã, quarta-feira, será feito um novo ponto de situação, o que poderá ditar o futuro do argentino no jogo frente ao Nice.

Com os mesmos sintomas que Messi está também Leandro Paredes.

Além de Messi e Paredes, de fora estão também Neymar, Mauro Icardi, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera e Julian Draxler – todos com problemas físicos.