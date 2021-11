ABANCA conclui aquisição do negócio do Novo Banco em Espanha

ABANCA e o Novo Banco S.A. concluiram esta terça-feira a operação de compra e venda do Novo Banco, em Espanha, depois de terem sido recebidas as autorizações do Ministério de Assuntos Económicos e Transformação Digital e da Comissão Nacional dos Mercados e Concorrência.

O ato da assinatura, lê-se numa nota de imprensa enviada ao Nascer do Sol, "teve lugar na sede institucional do ABANCA, em Madrid, e participaram, do lado do ABANCA, o presidente, Juan Carlos Escotet Rodríguez, e o CEO, Francisco Botas, enquanto o Novo Banco esteve representado pelo CEO, António Ramalho".

Esta operação faz com que ABANCA supere os 107 mil milhões de euros em volume de negócio, reforçando assim "o seu posicionamento em dois âmbitos de atividade prioritários: o negócio de banca pessoal e privada e o negócio de empresas", explica a nota.

As agências do Novo Banco terão, a partir de agora, acesso à plataforma tecnológica do ABANCA, de modo a poderem oferecer aos clientes a possibilidade de contratar serviços daquele banco, sendo que as agências, redes sociais e canais digitais do Novo Banco passarão também a incorporar a imagem do ABANCA.

A operação vem fortalecer o posicionamento do ABANCA em Especial, nomeadamente na região de Madrid. A nota de impresa revela ainda que irá reforçar "os segmentos estratégicos de banca privada e pessoal e empresas, neste último caso, especialmente na atividade fora do balanço e no estrangeiro".

"Os clientes do Novo Banco vão beneficiar de mais capacidades tecnológicas, atenção pessoal numa rede de 631 agências em Espanha e 686 em todo o mundo, acesso a 1.145 caixas automáticos próprios e outros 14.500 fruto dos acordos com Euro 6000 e outras entidades financeiras, especialização em segmentos como empresas, banca privada e pessoal, seguros, agro, mar e crédito ao consumo, maior diversificação do catálogo de produtos e presença internacional em 11 países da Europa e América", lê-se no comunicado.