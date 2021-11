Reguengos de Monsaraz. Detida mulher suspeita de assassinar idoso para ficar com pensão

A Polícia Judiciária (PJ) deteve uma mulher, de 34 anos, suspeita de matar um homem, de 82 anos, no concelho de Reguengos de Monsaraz.

Em comunicado, esta terça-feira, a autoridade revela que o crime ocorreu no passado dia 15 de janeiro de 2021, na residência da vítima.

“A arguida, com recurso a extrema violência física, terá agido com intenção de se apropriar do dinheiro que a vítima tinha na sua residência, após ter recebido a respetiva pensão social”, informa.

A detida, desempregada, com vários antecedentes criminais, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial no sentido de lhe serem aplicadas as medidas coação atinentes à elevada censura dos factos praticados.