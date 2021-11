Suíça coloca Portugal na lista vermelha

Portugal entrou esta terça-feira na lista de países de risco da Suíça. Qualquer cidadão português que, a partir de agora, pretenda entrar no país, terá de apresentar um teste negativo e cumprir um período de isolamento de dez dias.

A notícia pode vir a fazer com que muitos emigrantes portugueses deixem de vir a Portugal na época festiva, uma vez que, quando regressarem, terão de cumprir com as novas regras.

"O Departamento Federal de Saúde Pública classificou Portugal como um país com uma variante preocupante. O Conselho Federal recomenda evitar viagens para destinos nesses países e regiões", lê-se na página do governo suíço.

A lista foi atualizada ontem devido à nova variante da Covid-19 e passa a integrar, além de Portugal, o Canadá, o Japão e a Nigéria.

Segundo as novas regras, todos os viajantes com mais de 16 anos que cheguem à Suíça vindos de países de risco devem apresentar um teste PCR ou antigénio com resultado negativo, mesmo que estejam vacinados. Além disso, é ainda necessário preencher a ficha de entrada no país e cumprir, mesmo as crianças, a quarentena de dez dias.

Os testes à Covid-19 devem depois ser repetidos no quarto e sétimo dia na Suíça, sendo que os resultados têm de ser comunicados às autoridades.