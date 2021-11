Benfica diz que foi "obrigado a apresentar-se em campo"

O Benfica disse, em comunicado, que foi obrigado a "apresentar-se em campo sob pena de ser penalizado", no jogo deste sábado contra o Belenenses SAD, que foi terminado pelo árbitro no início da segunda parte, depois de estar a vencer por 7-0.

Momentos depois de a Liga Portugal ter divulgado um comunicado sobre a reunião de emergência que aconteceu na tarde desta segunda-feira, o clube presidido por Rui Costa "lamenta profundamente ter estado envolvido, sem nenhuma responsabilidade própria, num dos episódios mais tristes da história do futebol português".

"O Sport Lisboa e Benfica aguarda serenamente as conclusões do processo disciplinar e de apuramento de responsabilidades aberto pela Liga de Clubes e acatará as decisões que forem tomadas por parte das entidades competentes", sublinharam as águias.

Segundo avançou o jornal Jornal de Notícias, os jogadores, staff e equipa técnica do Benfica estão livres do vírus, depois de todos terem dado negativo nos testes que realizaram na manhã de hoje.

Segundo avançou o jornal Jornal de Notícias, os jogadores, staff e equipa técnica do Benfica estão livres do vírus, depois de todos terem dado negativo nos testes que realizaram na manhã de hoje.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Sport Lisboa e Benfica reitera que lamenta profundamente ter estado envolvido, sem nenhuma responsabilidade própria, num dos episódios mais tristes da história do futebol português.

2- O Sport Lisboa e Benfica não foi parte ativa na decisão de se ter realizado a partida, tendo sido obrigado a apresentar-se em campo sob pena de ser penalizado.

3- O Sport Lisboa e Benfica aguarda serenamente as conclusões do processo disciplinar e de apuramento de responsabilidades aberto pela Liga de Clubes e acatará as decisões que forem tomadas por parte das entidades competentes".