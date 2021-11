Lionel Messi é o vencedor da Bola de Ouro 2021

É oficial: Lionel Messi conquistou a sétima Bola de Ouro da sua carreira. O prémio, organizado pela revista francesa France Football, foi parar, novamente, às mãos do argentino, que levantou o troféu da Copa América neste ano, com o emblema nacional da Argentina.

Em segundo lugar ficou Robert Lewandowski, que já em 2020 tinha sido um forte candidato ao prémio, e em terceiro, o ítalo-brasileiro Jorginho, que conquistou, com as cores nacionais de Itália, o Euro 2020, sem esquecer a conquista da Liga dos Campeões e da Supertaça Europeia com o Chelsea.

O top-10 foi completado, respetivamente, por Karim Benzema, N'Golo Kanté, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Kevin DeBruyne, Kylian Mbappé e Gianluigi Donnarumma, que foi eleito como Guarda-Redes do Ano, com o prémio Yashin.

Bruno Fernandes, do Manchester United, ficou no no 21.º lugar, ao passo que Rúben Dias, do Manchester City, foi 26.º.

Pedri, jogador do Barcelona, foi o premiado com o troféu Kopa, para jovens promessas. Nuno Mendes estava nomeado para a categoria, mas acabou em quarto.

Alexia Putellas, do Barcelona, foi a vencedora da Bola de Ouro feminina.