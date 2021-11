Já se conhecem os 10 finalistas da Bola de Ouro 2021

O mundo ficará hoje a conhecer o vencedor do prémio Bola de Ouro 2021, entregue pela revista francesa France Football.

Sabe-se, para já, que o top-10 é composto por Kevin de Bruyne, Kanté, Gigi Donnarumma, Jorginho, Mbappé, Mo Salah, Karim Benzema, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo.

De fora ficaram, então, os portugueses Rúben Dias e Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo está no top-10, mas não está presente na gala, em Paris.

As hostes são lideradas por Didier Drogba, ex-jogador do Chelsea, e não falta muito para saber quem será o galardoado. Os grandes candidatos são Lionel Messi, do PSG, e Robert Lewandowski, do Bayern de Munique.

Já se sabe, no entanto, quem é o vencedor do prémio Kopa, para as jovens promessas. Pedri, do Barcelona, venceu o troféu, para o qual estava nomeado o português Nuno Mendes.