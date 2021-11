Hip Hop. Portugal é campeão mundial na modalidade

Ouviu-se A Portuguesa no Estádio Municipal de Agen, na França. A razão? O grupo português de dança da escola NEXT conquistou o Campeonato Mundial do HIP HOP Unite.

Depois de ter ficado em segundo lugar, na mesma competição, em 2018, este ano foi a vez de Portugal se sagrar campeão mundial nas categorias “Mega Crew Cadetes” e “Mega Crew Adultos”, com a bandeira da Escola de Dança NEXT, localizada na zona de Miratejo, na margem Sul do rio que dá o nome a essa localidade.

No caso dos cadetes, o pódio foi completado por equipas da Dinamarca e da Holanda, respetivamente, enquanto, na categoria dos adultos, o segundo lugar foi para os belgas, e o terceiro lugar para os holandeses.

A NEXT é uma escola de dança localizada em Almada, que há mais de 10 anos se dedica ao ensino e à prática de dança, nomeadamente no Hip Hop e no street dance.

As hostes são lideradas por Lara Alves, mentora do projeto licenciada em Educação Física, que acolhe dezenas de jovens habitantes da zona de Miratejo, com o objetivo de focar a sua paixão pela dança nesta escola, e que agora se sagraram campeões mundiais. Lara Alves, aliás, desenvolveu o gosto durante uma passagem nos Estados Unidos, e é agora a principal mentora deste projeto.

Entre outras vertentes, a escola passa, principalmente, por desenvolver “aulas de formação artística, orientada para a vertente de Danças Urbanas, cujo principal objectivo se prende com a formação do aluno enquanto bailarino e pessoa”. “A experiência artística, mediada pela dança, pressupõe a participação em Espectáculo, um processo extremamente rico para o desenvolvimento e formação do aluno enquanto bailarino, não só pela questão técnica propriamente dita como pela aprendizagem da gestão de emoções fortes relacionadas com a apresentação em público”, pode-se ler no próprio website da escola.

Para além da vertente de formação, a NEXT tem a sua própria companhia de dança, “constituída por bailarinos profissionais e elementos seleccionados da Escola de Formação”, com o pleno objetivo de conceber e realizar espectáculos.

Este é, como o define a própria escola, “um processo complexo que implica o cumprimento de um calendário e horários de ensaios exigentes”, requerendo do bailarino “para além de um nível técnico elevado, uma entrega e concentração grandes”. “União, Humildade, Dedicação, Paixão, Trabalho e Inovação são princípios pelos quais este grupo de trabalho se rege” dispara ainda a escola.