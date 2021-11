Liverpool. Adolescente acusado do homicídio de menina de 12 anos

Um adolescente de 14 anos foi, esta segunda-feira, acusado do homicídio de uma menina de 12 anos no centro de Liverpool, na Inglaterra. O crime ocorreu na passada quinta-feira quando a vítima, Ava White, decidiu ir até ao centro da cidade ver a inauguração das iluminações de Natal. Acabou por morrer após sofrer “ferimentos catastróficos” pelas 20h39.

O jovem compareceu para uma audiência que durou cerca de cinco minutos, no Tribunal de Magistrados de Liverpool. O julgamento deverá passar para a alçada do Tribunal da Coroa por se tratar de um caso de homicídio. Até lá o jovem permanecerá detido “num local seguro”.

“Por ser um caso de homicídio, tem de ser transferido para o Tribunal da Coroa, que é o único sítio onde os casos de homicídio podem ser julgados”, sustentou a juíza Wendy Lloyd.

Além do suspeito, outros três adolescentes, com idades entre os 13 e os 15 anos, foram detidos, mas acabaram por ser libertados sob fiança enquanto as investigações prosseguem.

Ava era descrita como uma jovem “popular e inteligente” e envolveu-se numa discussão que se transformou num “ataque com uma faca contra ela”, revelou fonte da polícia. A menina ainda foi transportada para o hospital com vida, mas acabou por não resistir.

Os quatro suspeitos colocaram-se em fuga após o incidente.

"Os nossos pensamentos e condolências vão para a família de Ava, que está a receber o apoio de oficiais especializados. O mundo deles foi dilacerado e nenhum pai deveria ter de ouvir os polícias a bater à porta a dizer que o filho morreu", disse o chefe da polícia, Jon Roy. "A morte de Ava deve ser uma lembrança para todos nós sobre o papel que cada um de nós deve desempenhar na eliminação da violência contra mulheres e meninas".