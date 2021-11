João Pinto chega acordo em tribunal por dívida ao Fisco

João Vieira Pinto chegou, esta segunda-feira, a acordo em tribunal com o Fisco por causa de uma dívida de 128 mil euros, relativo a um processo em que foi condenado, em 2012, por fraude fiscal. O antigo futebolista evitou assim a pena de prisão de um ano e seis meses.

A RTP revela que o diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deverá pagar 30 mil euros agora, cinco mil euros entre janeiro e maio de 2022, e o valor remanescente em junho do próximo ano.

À saída do Campus da Justiça, em Lisboa, João Pinto negou ter desrespeitado as ordens do tribunal – que o condenou a quatro anos de pena suspensa sob condição de pagar cerca de 508 mil euros – e disse estar de “consciência tranquila”.

“Nunca desrespeitei nenhuma ordem do tribunal. Posso achar injusto, mas nunca desrespeitei e hoje ficou claramente provado isso mesmo. Até nem tinha sido notificado do valor que estava aqui em causa. Continuarei a respeitar, mas há coisas que ainda estão em causa. Não se pode passar ao lado daquilo que tem acontecido", disse.

Em causa está o não pagamento de impostos devidos da transferência de João Vieira Pinto do Benfica para o Sporting, em 2000.