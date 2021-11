Matthew McConaughey não se vai candidatar a governador do Texas "neste momento"

O ator norte-americano Matthew McConaughey anunciou, no domingo, que não se vai candidatar ao cargo de governador do estado do Texas “neste momento”. O anúncio surge após meses de especulação, em que o ator liderava várias sondagens sobre as intenções de voto dos texanos.

“Sou um rapaz simples de uma cidadezeca, Uvalde, no Texas. Nunca pensei que um dia pudesse vir a ser considerado para um cargo político”, disse, num vídeo publicado nas redes sociais.

"É um percurso inspirador, mas é também um percurso que escolho não seguir neste momento. Continuarei a trabalhar e a investir em empresários, empresas e fundações que acredito serem líderes, que acredito estarem a criar caminhos para que as pessoas prosperem. O sonho americano é isso", acrescentou.

As eleições para o cargo de governador do Texas realizam-se em novembro de 2022 e o prazo para entrega das candidaturas termina no próximo dia 13 de dezembro. O atual governador, Greg Abbott, concorre para um terceiro mandato, mas tem estado sob duas críticas após ter promulgado uma lei controversa contra o aborto, que está a ser alvo de recurso pelo Supremo Tribunal dos EUA. Concorre ainda ao cargo o democrata Beto O’Rourke. De acordo com as sondagens, McConaughey venceria ambos.