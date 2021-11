Livro revela que príncipe Carlos teceu comentários racistas sobre cor de pele dos filhos de Harry e Meghan Markle

Em março, o príncipe Harry e Meghan Markle deram uma polémica entrevista a Oprah Winfrey, onde abordaram os vários desafios de pertencer à família real britânica e o que os motivou a abandonar as suas responsabilidades na realeza e a trocar o Reino Unido pelos Estados Unidos da América. Na altura, o mundo chocou-se com uma declaração em particular: um membro sénior terá questionado qual seria a aparência de Archie, o filho mais velho do casal, por ter uma avó afro-americana.

Meghan e Harry não revelaram nomes, descartando apenas a hipótese de ter sido a rainha Isabel II ou o príncipe Filipe, que morreu pouco tempo após a emissão da entrevista. Agora, o livro ‘Brothers and Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry e Meghan’, de Christopher Anderson, diz que o autor do comentário foi o príncipe Carlos, pai de Harry e avô paterno de Archie.

Segundo o livro, que cita fonte ligada à realeza, na manhã de 27 de novembro de 2017, no mesmo dia em que foi anunciado oficialmente o noivado dos duques de Sussex, Carlos terá perguntado à mulher Camilla: “Como irão ser os filhos deles?”. Ao que a duquesa da Cornualha terá respondido: “Bem, acredito que vão ser lindos. Tenho a certeza”.

Por fim, Carlos terá questionado: “Quero dizer, como achas que vai ser a tez deles?”.

Esta segunda-feira, porta-voz da Clarence House veio desmentir todas as acusações. “Isto é ficção e não merece mais comentários”, afirmou.

Note-se, no entanto, que há divergências sobre o que foi revelado pelos duques de Sussex e o que foi publicado no livro. Meghan revelou que os comentários foram feitos enquanto estava grávida do primeiro filho, enquanto o livro afirma que o príncipe Carlos questionou a tez dos futuros netos aquando do anúncio do noivado – cerca de um ano e meio antes de Archie nascer.