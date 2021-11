Reforma. Idade vai descer para 66 anos e quatro meses em 2023

A esperança de vida aos 65 anos terá sido de 19,35 anos no triénio 2019-2021, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Isto significa que, será necessário trabalhar menos em 2023 para se reformar, até aos 66 anos e quatro meses.

"A esperança de vida aos 65 anos foi estimada em 19,35 anos, o que corresponde a uma redução de 0,34 anos (4 meses) relativamente ao triénio anterior (19,69 anos em 2018-2020), em resultado do aumento do número de óbitos no contexto da pandemia Covid-19", diz o relatório.

No ano passado, recorde-se, os mesmos dados ditaram um aumento da idade legal de acesso à reforma em um mês em 2022, para os 66 anos e sete meses.

De acordo com as regras em vigor, quem se reformar antes da idade da reforma terá um corte no valor da sua pensão através do fator de sustentabilidade - mecanismo que ajusta a idade da reforma à esperança média de vida - e uma penalização mensal de 0,5% por cada mês antecipado face à idade legal de acesso à reforma ou face à idade pessoal da reforma.

A esperança de vida aos 65 anos corresponde ao "número médio de anos que uma pessoa que atinja a idade exata 65 anos pode esperar ainda viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento", explica o INE.

O valor provisório da esperança de vida aos 65 anos, apurado anualmente pelo INE, é divulgado, em novembro de cada ano para efeitos de determinação da idade normal de acesso à pensão de velhice do regime geral de segurança social e do fator de sustentabilidade a aplicar ao montante estatutário das pensões de velhice do regime geral de segurança social.

Reformas antecipadas

Além do fator de sustentabilidade, as reformas antecipadas implicam um corte de 0,5% por cada mês antecipado em relação à idade legal de reforma.