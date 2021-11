La Palma. Atividade sísmica continua com 47 sismos

O Instituto Geográfico Nacional espanhol (IGN) registou 47 sismos em La Palma (Canárias) desde as 0h00 (a mesma hora em Lisboa), incluindo dois de magnitude 4,8 registados simultaneamente, mas com epicentros diferentes.

Os dois sismos de magnitude 4,8 tiveram lugar às 8h35, um com o epicentro no mar, a sul da ilha de La Palma, e o outro no cume do vulcão Cumbre Vieja, no município de Villa de Mazo, que entrou em atividade em 19 de setembro.

O primeiro dos sismos foi detetado a uma profundidade de 24 quilómetros, e atingiu a intensidade IV-V (de um máximo de XII) e foi sentido por toda a ilha, assim como nas mais próximas. O segundo sismo, que registou uma profundidade de 34 quilómetros, com uma intensidade máxima de IV, também foi sentido em toda a ilha.

Dos 47 sismos detetados durante as primeiras horas desta segunda-feira em La Palma, 33 foram na localidade de Fuencaliente e 14 na de Mazo.