Variante Ómicron detetada na Áustria

O governo austríaco disse esta segunda-feira que a variante Ómicron do novo coronavírus foi detetada na Áustria, na região do Tirol, numa pessoa que viajou recentemente para a África do Sul.

“Já temos os resultados de que precisamos para poder confirmar” que o caso suspeito detetado no sábado passado é “garantidamente, da variante B.1.1.529”, anunciou o ministério da Saúde.

A Áustria fechou, na sexta-feira passada, as suas fronteiras a viajantes de sete países da África Austral na sequência da deteção, na África do Sul, da variante Ómicron do coronavírus.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a nova variante apresenta um “risco muito alto” para a saúde, apesar de não lhe ter sido ainda atribuída “nenhuma morte”.