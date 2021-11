IV congresso do Chega termina este domingo

Termina este domingo o IV Congresso do Chega, que decorre desde sexta-feira na Expocenter, em Viseu.

Depois de ontem ter sido aprovada a moção que dá a André Ventura o poder de indicar os candidatos em qualquer ato eleitoral em que o partido participe, vão hoje ser votadas as listas elaboradas pelo líder para a Direção Nacional, Mesa do Conselho Nacional, Conselho de Jurisdição Nacional, Conselho de Auditoria e Controle Financeiro, e Conselho Nacional.

No que toca à nova estrutura para a Direção Nacional, o presidente do partido de extrema-direita afirmou que, uma vez que daqui a dois meses irão ter lugar novas eleições legislativas, "não fazia sentido fazer alterações de fundo", sendo que vai apenas propor a mudança de um vice-presidente que, de acordo com Ventura, foi feita "em acordo".

"O que vos peço, dado o momento muito especial em que estamos, em que penso que é importante dar ao país um sinal de unidade, é que façam a vossa avaliação -- e que seja livre, em juízo e em perfeita consciência -- mas peço-vos que amanhã [hoje], acima de qualquer interesse ou juízo pessoal, coloquem o sentido e a imagem de unidade que temos que apresentar ao país no caminho para as eleições legislativas de 30 de janeiro", apelou o líder.

Além da votação das listas para os órgãos nacionais, que irá decorrer entre as 9h00 e as 13h00, com os resultados a serem anunciados pelas 15h30, o último dia do congresso prevê também a receção de convidados, terminando com um discurso de André Ventura.