Belenenses SAD-Benfica termina no início da segunda parte por falta de jogadores

O Benfica deslocou-se, este sábado, ao Estádio do Jamor para defrontar o Belenenses SAD, em jogo para 12.ª jornada da I Liga, mas, logo após o início da segunda parte, o árbitro deu o jogo como terminado. Sublinhe-se que a equipa de Filipe Cândido já entrou em campo com apenas nove jogadores, devido a um surto de covid-19 e, após o intervalo, regressou com sete jogadores. João Monteiro saiu lesionado e o árbitro Manuel Mota viu-se obrigado a terminar o encontro.

No total, os encarnados venceram como sete golos - um auto-golo de Eduardo Kau, hat-trick de Darwin Núñez, bis de Haris Seferovic e um golo de Julian Weigl.

Assim, o Benfica soma 31 pontos e sobe, provisoriamente, à liderança da I Liga, com dois pontos de vantagem sobre o FC Porto e Sporting.