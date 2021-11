Rainha Isabel II tem telemóvel encriptado pelo MI6 e só duas pessoas a podem contactar

A Rainha Isabel II tem o seu próprio smartphone, mas para responder a apenas dois contactos.

A monarca, de 95 anos, usa um telemóvel, da marca Samsung, encriptado pelo MI6 (agência britânica de inteligência) para que ninguém consiga ‘hackear’ o aparelho e aceder às suas informações. Mas são apenas duas as pessoas que conseguem contactar a Rainha a qualquer hora: a sua filha, a princesa Anne, e John Warren, o agente que cuida dos seus interesses relacionados com a criação e corridas de cavalos.

“Aparentemente, a Rainha tem duas pessoas com quem fala mais nos seus telefones e ela também tem um telemóvel, que dizem ser Samsung, com criptografia anti-hacker do MI6 para que ninguém consiga invadir o seu telemóvel”, revelou o comentador real Jonathan Sacerdoti em entrevista à jornalista Christina Garibaldi, de acordo com o The Mirror.