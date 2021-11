Alemanha deteta caso suspeito da variante Omicron

A Alemanha detetou um primeiro caso suspeito da nova variante Omicron. Trata-se de uma pessoa recentemente regressada da África do Sul.

"A variante Omicron provavelmente já está presente na Alemanha", admitiu o ministro regional de Assuntos Sociais, Kai Klose, no Twitter, acrescentando que os testes realizados sexta-feira à noite a um passageiro que chegou ao aeroporto de Frankfurt, oriundo da África do Sul, revelaram “várias mutações típicas do Omicron”.

“Por causa dessa forte suspeita, essa pessoa está isolada na sua casa. A análise completa dos resultados ainda está em andamento”,acrescentou.

Sublinhe-se que, até então, na Europa, esta variante já foi detetada na Bélgica.