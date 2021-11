Portugal encontra Turquia na meia-final do playoff do Mundial e poderá defrontar Itália na final

Já está ditado o destino de Portugal. A seleção nacional vai defrontar a Turquia na meia-final do playoff de apuramento para o Mundial'2022, no Qatar. O jogo irá acontecer no dia 24 ou 25 de março do próximo ano.

Se a equipa das quinas vencer a Turquia, considerada uma das melhores seleções do segundo pote, poderá jogar contra, na final, a Macedónia do Norte ou a Itália, a atual campeã europeia. Ainda assim, se chegar a esta fase, a seleção nacional irá jogar em 'casa', no dia 29 de março.

Veja aqui os restantes encontros sorteados:

Caminho A: Escócia-Ucrânia; País de Gales-Áustria

Caminho B: Rússia-Polónia; Suécia-República Checa

Caminho C: Itália-Macedónia do Norte; Portugal-Turquia