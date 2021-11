Manifestações cercam edifícios da Amazon na Black Friday

Uma coligação internacional de sindicatos, grupos de igualdade e ambientalistas chamada "Make Amazon Pay" está a levar a cabo uma série de protestos para exigir que a Amazon faça mudanças no seu modelo de negócios, de modo a pagar melhores salários, ponha fim à vigilância dos funcionários e acabe com as medidas que restringem a adesão dos seus funcionários a organizações sindicais.

Num protesto separado, o grupo ambientalista Extinction Rebellion bloqueou as entradas dos centros de distribuição da Amazon no Reino Unido. O grupo diz que tem como alvo 13 edifícios britânicos, incluindo o maior em Dunfermline.

A coligação Make Amazon Pay não é afiliada ao grupo Extinction Rebellion, mas também tem grupos ambientalistas como o Greenpeace entre seus membros.

“A Amazon recebe muito e dá muito pouco”, afirma - apoiada por sindicatos, campanhas populares e organizações sem fins lucrativos em vários países.