Bélgica deteta primeiro caso da nova variante da covid-19 na Europa

Foi detetado, esta sexta-feira, o primeiro caso da nova variante do SARS-CoV-2 na Europa. O contágio foi confirmado pelo ministro da Saúde da Bélgica, citado pela agência notíciosa AFP.

As autoridades belgas encontraram a variante B.1.1.529, identificada na África do Sul, que está a suscitar alarmismo a nível mundial, uma vez que esta estirpe tem um elevado número de mutações. Vários países, tanto da União Europeia como fora, já proibiram a entrada de viajantes provenientes dos países da África Austral.

Segundo o ministro da Saúde belga, Frank Vandenbroucke, "é preciso cuidado, mas não entrar em pânico". "Certamente é preciso cautela e análise científica. É uma variante suspeita, mas não sabemos se é muito perigosa", apontou.

O virologista Marc van Rast revelou na rede social Twitter que a pessoa infetada esteve no Egito e começou a desenvolver sintomas no dia 22 de dezembro, onze dias depois de chegar àquele país. Já o The Guardian indica que esta pessoa é uma jovem mulher não vacinada, que terá viajado da Turquia para o Egito.

In Belgium, one sample was confirmed as the novel B.1.1.529 variant (in a returning traveller from Egypt (11/11); first symptoms on 22/11).