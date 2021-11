PAN quer proibir explorações agrícolas na Costa Vicentina

Entre vários projetos de lei a serem votados amanhã na Assembleia da República, três, do PAN, são particularmente interessantes. Em primeiro lugar, o que “estabelece medidas a adotar com caráter de urgência para o cumprimento do Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, impedindo novas instalações e explorações agrícolas no [neste local] até ao cumprimento do referido plano”. Ora, como sabemos, Inês Sousa Real, noticiou o Nascer do SOL e o i, foi recentemente ‘apanhada’ sendo sócia de empresas de “explorações agrícolas” com o recurso a túneis.

Em segundo lugar, amanhã será ainda votado o projeto de lei do PAN que procura determinar “a obrigatoriedade da instalação de sistema de deteção de incêndio em explorações pecuárias das classes 1 e 2, em regime intensivo”. Por fim, em terceiro lugar, votar-se-á ainda “a proibição da prática do tiro ao voo de aves libertadas de cativeiro com o único propósito de servirem de alvo e a criação de um regime contraordenacional”, ou seja, tentar-se-á proibir o tiro ao pombo.

Recorde-se que, recentemente, devido à proximidade do fecho do Parlamento, têm sido inúmeros os diplomas acusados de serem aprovados ‘à pressa’.