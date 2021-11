Cinfães: inspire Natureza, expire Saúde

Ainda estamos longe do fim destes tempos estranhos e difíceis que vivemos. A pandemia veio mudar a forma como vemos e vivemos o mundo. Temos de nos concentrar na luz ao fundo do túnel e encontrar soluções. Vacinados os mais frágeis - idosos e doentes crónicos. Apoiadas as famílias, instituições e empresas, concentremos as nossas atenções no Turismo, fundamental para o desenvolvimento de qualquer região, e da minha em particular. Até porque é, também, assim que estimulamos aqueles que vivem em Cinfães a manter-se por cá e atraímos outros a mudar-se. O plano estratégico para Cinfães tem vindo a ser trilhado de forma sustentada, investindo num conjunto de infraestruturas que sejam atrativas para o público externo, com recurso ao capital da própria autarquia e com o apoio dos quadros comunitários. O Interior do país não pode só reclamar investimento público e privado (que o deve fazer), tem, também, que criar condições para tornar o território mais apetecível.

Portugal é, hoje, um destino turístico precioso e apreciado pelos turistas e Cinfães não é exceção! Está na moda (re)descobrir Cinfães. A primavera e o verão passados foram de procura turística no concelho de Cinfães. Tentámos diminuir o prejuízo dos operadores com descontos de 25% no alojamento e, entre outras coisas, a isenção de taxas e impostos municipais. Apostamos na promoção turística da região, sobretudo, para os que vivem aqui ao redor, e na melhoria das condições da nossa oferta. Ajudamos a economia local a reerguer-se e queremos oferecer, a todos os que nos queiram conhecer, uma boa experiência. Entre o cimo da serra de Montemuro e a foz do Rio Paiva, no Rio Douro, Cinfães está perto de tudo, a pouco mais de uma hora da Galiza, Porto e Viseu, longe do reboliço e stress do dia-a-dia. Este é um dos nossos trunfos.

Depois, Cinfães é um local onde se inspira natureza e expira saúde! A paz e o sossego de uma região no seu estado de conservação mais puro, a tranquilidade e a segurança inatingíveis nos centros urbanos. Propomos uma comunhão total com a natureza. Vivo num local mágico, da aridez da montanha, um sítio privilegiado de onde se vê o verde das margens do Douro, do Bestança (um menos poluídos da Europa), do Paiva, a Serra do Marão e a Serra da Estrela, até às planícies verdejantes da Queda de Água do Rio Sampaio ou a Cascata da Ribeira de Tendais.

Cinfães é, por tudo isto, um destino naturalmente único. Recheado de locais únicos como o vale dos Bestança onde a natureza interage entre si, sem interferência do homem. Em aldeias como a da Gralheira, a 1200 metros de altitude em plena serra de Montemuro, onde a história permanece imóvel com povo humilde e acolhedor.

Acresce a tudo isto a gastronomia com sabores e aromas genuínos. O arroz de aba, a posta de vitela arouquesa, os rojões à Moda de Cinfães, os vinhos verdes e a doçaria regional, nomeadamente, os matulos (bolos de manteiga) ou os formigos, são o motivo derradeiro para se conhecer a região onde nasci, cresci e trabalho com o maior dos orgulhos.

Até pode ser defeito profissional, mas depois de tantos meses fechados entre quatro paredes devemos abrir as portas à natureza. A nossa saúde agradece!

Presidente da Câmara de Cinfães