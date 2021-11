O último suspiro do carvão no Pego. "É mais difícil mudar os consumidores"

São onze andares até chegar ao topo da central, entre máquinas e chão de grelha. Do alto, tem-se a vista completa: as torres de arrefecimento onde a pluma de vapor de água muitas vezes é confundida com fumo. A chaminé de onde efetivamente sai o fumo, em que nos últimos anos se conseguiu reduzir poluentes como enxofre e azoto mas se manteve o CO2, ainda sem tecnologias de captura na prática. Ao fundo, o parque de carvão tem o chão preto mas já sem hulha e os vagões que faziam a viagem do porto de Sines ao Ramal do Pego estão parados há mais de um ano. Há muito que produzir eletricidade com carvão não é sinónimo de caras tingidas e carros de mão a caminho das caldeiras, os procedimentos de segurança são precisos e apresentados a quem chega num vídeo obrigatório sobre circuitos, equipamentos de proteção (calçado, capacete, óculos e fato) e regras e sons dos diferentes alarmes. Mas se tudo isto se mantém, são poucos os rostos com que nos cruzamos e oficialmente a infraestrutura está parada. Quase, pelo menos.

Após um pedido à Tejo Energia, dona da central onde se produziu eletricidade a carvão nos últimos 28 anos e que é a última a fazê-lo no país, a visita para registar os últimos dias do Pego foi marcada para a última terça-feira, depois de na sexta-feira 19 de novembro ter acabado o stock de carvão no Pego, que tinha licença para operar até dia 30. No mesmo dia, em Lisboa, o sindicato reunia com o Governo saindo com garantias para os trabalhadores que vão perder o trabalho, cerca de 150, de que manterão o salário se aceitarem receber formação.

