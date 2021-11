Seleção feminina de futebol mais próxima do Mundial 2023

A seleção portuguesa de futebol feminino venceu esta quinta-feira, em Portimão, a seleção israelita por 4-0, podendo dar um importante passo em direção ao Campeonato do Mundo de 2023.

Carolina Mendes marcou três golos na prova: um aos 27 minutos, outro aos 43 e chegou ao hat-trick aos 54 minutos. Pelo meio, aos 49 minutos, marcou Diana Gomes.

Aos 75 minutos a prova tornou-se ainda mais difícil para a seleção adversária uma vez que a guarda-redes Amit Beilin foi expulsa.

Com esta vitória, Portugal soma agora 13 pontos, ascedendo à liderança isolada do Grupo H, com um ponto de vantagem sobre a Alemanha que tem um jogo a menos.

Seguem-se a Sérvia, com seis pontos, a Turquia, com quatro, e, finalmente, Bulgária e Israel, ambas sem qualquer ponto.