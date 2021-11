Continente e Açores juntam-se à Madeira na lista de países com risco elevado para viagens na UE

Portugal continental e os Açores juntam-se, esta quinta-feira, na lista de países com risco elevado de infeção com covid-19 do mapa do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC).

Na semana passada, o arquipélago da Madeira saiu da categoria laranja para passar a integrar a vermelha deste mapa, que funciona como um sistema de semáforos. Hoje foi a vez do continente e dos Açores de mudar para a pior categoria, uma vez que o risco de contrair o vírus tem aumento significativamente nas últimas semanas.

Na atualização do ECDC, a Europa está quase toda coberta a vermelho e a vermelho-escuro, uma vez que hoje já ultrapassou as 1,5 milhões de mortes associadas à covid-19.

A categoria vermelho no mapa do ECDC significa que, nestas regiões europeias, a taxa cumulativa de notificação de casos de infeção nos últimos 14 dias varia de 75 a 200 por 100 mil habitantes ou é superior a 200 e inferior a 500 por 100 mil habitantes e a taxa de positividade dos testes é de 4% ou mais.

Para tal, o ECDC analisa as taxas de notificação de casos de covid-19 nos últimos 14 dias, o número de testes realizados e o total de positivos, sendo por noma atualizado à quinta-feira.