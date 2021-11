Marcelo lembra que "a vida continua" mas pede "juízo" aos portugueses relativamente às regras sanitárias

Marcelo Rebelo de Sousa alertou, esta quinta-feira, que é preciso “juízo” relativamente às regras sanitárias, mas lembrou que “a vida continua”.

“Atenção ao respeito das medidas sanitárias, mas a vida continua, a atividade económica continua, o comércio continua, a indústria continua, os serviços continuam, a escola continuam”, disse o Presidente da República, em declarações aos jornalistas em Braga.

Considerando que a adaptação do comportamento às festas que se avizinham é uma preocupação a ter em conta, o chefe de Estado pediu aos portugueses para “terem juízo naquilo que são as regras sanitárias que o convívio social impõe”. No entanto, considera que é preciso não deixar de acreditar no que é “fundamental”: “A vida continua, vai continuar até ao fim deste ano e vai continuar e acelerar no ano que vem”, disse.

Já questionado sobre a luz verde dos especialistas à vacinação de crianças contra a covid-19, Marcelo disse que “é uma boa notícia”.

“É uma boa notícia, porque precisamente os números mostram que uma camada que mostrava uma subida de números de contágio era a das crianças, crianças não vacinadas”,indicou.

Recorde-se que o Governo anuncia, esta quinta-feira, novas medidas para combater a pandemia de covid-19 no país.