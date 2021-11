Morreu António Marques, ator que participou em séries como "Morangos com Açúcar" e "Conta-me como foi"

O ator António Marques morreu aos 80 anos, vítima de insuficiência cardíaca, na quarta-feira à noite.

A noticía foi confirmada por uma fonte próxima da família à agência Lusa, mas nas redes sociais já circulam mensagens de despedida ao ator, uma das quais do colega e ator Diogo Infante, que lamentou a morte. Segundo a mesma fonte, António Marques sofria de problemas cardíacos.

António dos Anjos Marques teve uma grande carreira na área do teatro, da televisão e também realizou vários trabalhos de dobragens. No teatro, fez parte do elenco de várias peças no Teatro Experimental de Cascais com quem colaborou com regularidade.

Na televisão, fez parte do elenco da série "Morangos com açúcar", "Inspetor Max" e de novelas e séries como "Doce fugitiva", "Mundo meu", "Perfeito coração", "Conta-me história", "Liberdade 21", "O beijo do escorpião", "Conta-me como foi", "A única mulher" e, em 2016, de "A impostora". Em 1997, chegou a integrar o elenco da novela brasileira "Xica da Silva".

Fez ainda parte do elenco do filme "Olga Drummond", realizado por Diogo Infante, e de filmes para televisão como "A noite do fim do mundo", "Espírito de Natal", "Fátima", "Tordesilhas - o sonho do rei", "Filumena Marturano", "Conto de Natal", "Eu vi a luz num país perdido", "Felizmente, há luar!" e "Le jour du serpent".