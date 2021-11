Lusófona atribui título de Doutor Honoris Causa a Mário Mesquita

A Universidade Lusófona do Porto vai atribuir o título de Doutor Honoris Causa ao professor Mário Mesquita, numa cerimónia que decorre hoje, pelas 17 horas, no Salão Nobre da universidade.

Atualmente professor convidado da Universidade Lusófona e vice-presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Mário Mesquita foi diretor do Diário de Notícias (DN) e do Diário de Lisboa e colunista no Público, no Jornal de Notícias e DN, bem como autor de oito livros sobre Comunicação Social.

Pela sua atividade enquanto jornalista, Mario Mesquita foi distinguido pela Casa de Imprensa e pelo Clube de Jornalistas, com os prémios Artur Portela e Gazeta de Mérito, respetivamente, entre outras distinções que recebeu ao longo da sua carreira.

Mario Mesquita foi, ainda, condecorado com a Ordem do Infante D. Henrique pela sua atividade política e cívica, sendo também Deputado Honorário da Assembleia da República. Foram-lhe igualmente atribuídas comendas da Ordre Nationale du Mérite e da Ordre Léopold II, bem como, a medalha de reconhecimento pela Assembleia Legislativa Regional da Região Autónoma dos Açores.