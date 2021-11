Síria: Cinco pessoas morrem em ataques aéreos de Israel

Cinco pessoas, três soldados e dois milicianos sírios, morreram hoje em ataques aéreos israelitas a zonas onde o movimento xiita libanês Hezbollah está estabelecido, no centro da Síria, indicou o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH).

Os mortos estavam ligados ao Hezbollah (pró-Irão) e lutavam ao lado do regime de Damasco, adiantou o OSDH.

De acordo com a organização não-governamental (ONG), sediada no Reino Unido e que tem uma grande rede de fontes na Síria, os bombardeamentos tiveram como alvo os arredores de três aldeias a oeste de Homs.

A agência de notícias síria Sana tinha anunciado antes que dois civis tinham sido mortos e um terceiro tinha ficado gravemente ferido nos bombardeamentos, bem como que sete soldados também tinham sido feridos, citando uma fonte militar.

"O inimigo israelita realizou uma agressão ao disparar uma salva de mísseis, visando certas posições na região central" do país, declarou a Sana, acrescentando que a defesa antiaérea síria "repeliu a agressão e abateu a maioria" dos mísseis.

Desde o início da guerra na Síria em 2011, Israel realizou centenas de ataques no país vizinho, quase sempre a posições das forças iranianas e do Hezbollah, aliados do Presidente Bashar al-Assad, mas o Estado hebreu raramente confirma os bombardeamentos.

Perto de meio milhão de pessoas já morreram na guerra da Síria, que provocou também milhões de deslocados e de refugiados.