Tiffany anuncia venda da joia mais cara do mundo

Anunciado como "O colar da Feira Mundial", o acessório apresenta 180 quilates de diamante cuidadosamente adornados com platina. A joia é coroada pelo referido mineral precioso, de formato oval "impecável", praticamente incolor e do mais alto grau. Originalmente do Botswana, cortado e polido em Israel e colocado na oficina da Tiffany, em Nova Iorque.

Segundo a CNN, os amantes de joias com poder aquisitivo significativo poderão comprar o colar.

A joalheria indicou que o design do seu novo acessório é baseado num colar Tiffany feito para a Feira Mundial de 1939, realizada em Flushing Meadow-Corona Park, em Queens, Nova Iorque.

A loja de luxo ainda não atribuiu um preço ao "Colar da Feira Mundial". No entanto, os especialistas consideram que pode valer entre 20 e 30 milhões de dólares, o equivalente a 17 e a 26 milhões de euros. O que se sabe sobre essas joia é que já enfeitou artistas como Audrey Hepburn e Beyoncé. Esta segunda teve o privilégio de colocar a joia ao pescoço como parte da celebração da campanha 'Sobre o Amor' da própria empresa.