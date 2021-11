Primeiro A340 a aterrar numa pista de gelo glacial é pilotado por um português

O piloto português Carlos Mirpuri entrou para a história ao aterrar, pela primeira vez, um avião Airbus A340, da companhia aérea lusa Hi Fly, na Antártida.

O voo partiu da África do Sul no dia 2 de novembro e durou cerca de cinco horas em cada sentido. Nunca antes um A340 tinha aterrado numa pista de gelo glacial da Antártica.

Segundo o site da companhia aérea, o avião será usado para transportar um pequeno número de turistas, assim cmo cientistas e cargas essenciais.

No 'Diário do Capitão', publicado no site da Hi Fly, o Mirpuri descreve as emoções que antecederam o dia histórico: "Seria um longo dia para a tripulação, mas a emoção de participar num evento tão único estava acima de tudo".