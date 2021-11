Oliveira de Azeméis. Dois cães com sinais de subnutrição resgatados e dono constituído arguido

A Guarda Nacional Republicana (GNR) resgatou, na passada sexta-feira, dois cães com sinais de subnutrição, no concelho de Oliveira de Azeméis. O dono foi constituído arguido por maus-tratos a animais de companhia.

Em comunicado, esta terça-feira divulgado, a autoridade refere que deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária no âmbito de uma investigação por maus-tratos a animais de companhia.

Os dois cães com sinais de subnutrição “foram resgatados e sujeitos a avaliação médico-veterinária, tendo um deles sido hospitalizado e o outro encaminhado para o canil intermunicipal, para posterior adoção”.

O dono foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Oliveira de Azeméis.

A ação contou com a presença da Veterinária Municipal e com o apoio dos serviços de recolha do Município de Oliveira de Azeméis.

Na nota, a GNR acrescenta que tem “como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono”. “Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas”, lê-se.