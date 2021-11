Covid-19. Número de internados está a subir há 17 dias consecutivos e são já quase 650 pessoas nesta situação

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 2.560 casos do novo coronavírus e 14 óbitos, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira. Já foram, desde o início da pandemia, confirmadas 1.126.318 infeções por covid-19.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi aquela onde se concentraram mais novas infeções: 831, seguida da região Norte, com 780 casos, do Centro com 568, do Algarve com 183 novos casos e do Alentejo com 93. No que toca às ilhas, o Arquipélago da Madeira somou mais 89 infeções e o dos Açores 16.

Das 14 vítimas mortais, quatro registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo e outras quatro na região do Centro. O Norte e o Arquipélago da Madeira lamentaram duas mortes cada um e o Algarve e o Alentejo uma cada um, também.

Os infetados com covid-19 que requerem internamento continuam a ser cada vez mais - estanto a subir há 17 dias consecutivos - mas o número de novos internados desta terça-feira é inferior ao que se registou ontem: mais 21 pessoas internadas, contra as 31 de ontem. Estão agora, por isso, 649 pessoas internadas nos hospitais portugueses com o novo coronavírus. Se falarmos, no entanto, do número de internados nas Unidades de Cuidados Intensivos, não há novos casos a registar em relação ao último boletim, sendo por isso 93 utentes nesta situação.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (RT) foram atualizados ontem e, por isso, esta terça-feira não há qualquer mudança a registar: Segundo o boletim da DGS, a incidência disparou e ultrapassou os 220 casos por 100 mil habitantes: em Portugal o valor é de 228,9 casos e de 228,8 quando analisado apenas o continente. De realçar que estes valores eram de 191,2 e 190,0, respetivamente, na atualização de sexta-feira.

Já o RT é de 1,19 a nível nacional e de 1,20 a nível continental, o que representa também um aumento em relação aos 1,17 e 1,18 reportados na última atualização.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 1.126.318 casos de SARS-CoV-2, 45.770 dos quais permanecem ativos – mais 11 do que segunda-feira – e 18.359 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 2.535 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 1.062.195. Atualmente, as autoridades de saúde têm 47.358 contactos em vigilância, mais 2.428.

Consulte aqui o boletim na íntegra.