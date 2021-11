Operação Prolongamento. Sérgio Conceição "confia plenamente" nas pessoas do FC Porto e em Pinto da Costa

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, afirmou, esta terça-feira, que confia “plenamente nas pessoas” do clube e no seu presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa. As declarações do técnico dos ‘dragões’ surgem após o Ministério Público ter levado a cabo, na segunda-feira, uma megaoperação com buscas à SAD do clube e às residências de Pinto da Costa, do filho Alexandre, e de outros dirigentes e empresários.

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Liverpool, que se disputa amanhã pelas 20h, Sérgio Conceição garantiu ainda que o assunto “não foi falado” no balneário e sublinhou que “não havendo acusação, há presunção de inocência”.

"Não foi falado. Vocês sabem que os jogadores, hoje em dia, focam-se no que eles gostam, na família, nas redes sociais... o resto passa-lhes um bocadinho ao lado. Obviamente tenho um grupo de jogadores inteligente e experiente, vêm as notícias, mas isso não foi comentado. O mais importante é o jogo de amanhã. Espero que as pessoas não sejam julgadas em praça pública, como são os treinadores. Até lá não havendo acusação há presunção de inocência, não sei se é essa a expressão. As pessoas têm esse direito. Confio plenamente nas pessoas do FC Porto nomeadamente no nosso presidente", afirmou.

E rematou: "Olhamos para o que é o nosso trabalho, o nosso foco. Tudo o resto que seja falar do futebol e não de futebol, não quero".