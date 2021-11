Pandemia leva ao aumento de venda de hotéis em Portugal

Existem 166 hotéis à venda em Portugal, o que representa um aumento de 1% no espaço de um ano. Os números foram avançados pelo idealista e indicam que a região de Lisboa viu disparar o número de hotéis à venda com aumento de 75%.

A região Centro lidera a lista de unidades turísticas disponíveis no mercado, com 44 unidades em novembro deste ano. Ainda assim, este valor representa uma descida de 15% face ao número de empreendimentos turísticos anunciados em novembro do ano passado (52). Seguem-se a região Norte e o Algarve, com 40 e 27 hotéis anunciados para venda, respetivamente, no mesmo mês.

No sentido inverso, além da região Centro, é no Algarve onde há menos empreendimentos turísticos disponíveis para serem transacionados do que há um ano (em concreto -13%). Também a Madeira teve uma quebra na oferta de hotéis à venda (-10%).

Já em relação aos dados por distritos/ilhas, é em Faro onde existem mais empreendimentos turísticos à venda – um total de 27. Seguem-se o Porto (23), Lisboa (21), Setúbal (11), Viseu (11), Leiria (10) e a ilha da Madeira (9).