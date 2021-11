GNR desmantela rede de tráfico de droga na Vialonga. Há 12 detidos

A Guarda Nacional Republicana (GNR) desmantelou, no domingo, uma rede de tráfico de droga na Vialonga, concelho de Vila Fraca de Xira. Doze pessoas foram detidas.

Em comunicado, esta terça-feira, a autoridade refere que a investigação decorria há quase três anos, desde dezembro de 2018, tendo os militares desenvolvido “diversas diligências policiais que permitiram apurar que os suspeitos atuavam de forma organizada e hierarquizada, vendendo o produto estupefaciente através de diversos estabelecimentos comerciais”. A rede atuava em várias localidades do concelho.

Foram cumpridos 26 mandados de buscas – onze domiciliárias, cinco em estabelecimentos e dez em veículos –, que culminaram na detenção de três mulheres e nove homens, com idades entre os 31 e os 75 anos.

Foram ainda apreendidas 1.006 doses de cocaína, 4.562 euros em numerário, quatro balanças de precisão, 33 telemóveis, sete viaturas, dois aerossóis de gás pimenta, 53 munições e dois computadores portáteis.

Os detidos, cinco dos quais com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, serão presentes esta terça-feira ao Tribunal Judicial de Vila Franca de Xira para aplicação das medidas de coação.

A operação contou com o reforço de 148 militares do Comando Territorial de Lisboa, da Unidade de Intervenção (UI) e do Centro Clínico (CC) da GNR.