Mike Tyson. A lenda do boxe que consome veneno de sapo

Se recuarmos até 2008, ao visionamento do filme Tyson, que deu a conhecer a vida daquele que é, até hoje, um dos homens “mais temidos de todos os tempos”, ouvimo-lo com a voz trémula, como se recuasse até às ruas de Brownsville, em Brooklyn, lugar onde sofreu de bullying durante toda a sua infância. “Quem conhece sabe que é um lugar de ódio. Era matar ou morrer. Tinha medo de toda a gente. Queria saber lutar! Eu até sabia, mas nessa altura tinha medo!”, revelou Mike Tyson, lembrando os tempos da infância que lhe foi roubada pelo abandono do pai e pela entrada precoce no mundo do crime. Agora, com 55 anos e depois de uma carreira controversa repleta de conquistas, sempre aliadas à falta de disciplina que acabou inclusive por lhe custar a liberdade, o pugilista americano volta a surpreender. Não por se ter convertido ao islamismo, mordido a orelha do adversário ou gasto centenas de dólares em pombos, mas sim por ter declarado em entrevista ao New York Post, que consome veneno de sapo e que isso fez com que a sua vida melhorasse “por completo”.

O VENENO DE SAPO O antigo atleta revelou que teve o primeiro contacto com a substância há quatro anos, influenciado por um amigo e numa altura em que possuía 45 quilos a mais e consumia álcool e droga em excesso. “Fi-lo como um desafio”, admitiu, acrescentando que, nesse momento, estava a consumir drogas pesadas, como cocaína, e por isso, pensou: “Porque não? É outra dimensão”. Segundo o mesmo, “o anfíbio tem substâncias com propriedades psicoativas que são estudadas pelos cientistas”. Embora ainda não tenha resultados sólidos, o pugilista conta que “a gosma já foi capaz de reduzir sintomas de depressão e de ansiedade nos participantes de uma experiência”.

